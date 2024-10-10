МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Металл и стандартный реактор для создания нового атомного подводного газовоза готовы. Сроки работ пока не определены, но решение об их начале принято на уровне «Газпрома», заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.
«Металл есть, из которого это делается. И плюс реактор стандартный тоже готов. Вот его изготавливают в срок и все», — сказал Ковальчук. Кадры его общения с журналистами опубликовал телеканал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.
По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», понимания по срокам проекта пока нет, сейчас обсуждаются технические условия, но решение о начале работ принято на уровне «Газпрома». На вопрос о том, является ли компания заказчиком газовоза, Ковальчук не ответил. «Увидим. Вы опять хотите конкретики. Когда она будет, мы вам об этом скажем. Все двигается в правильном русле», — подчеркнул он.