По словам президента НИЦ «Курчатовский институт», понимания по срокам проекта пока нет, сейчас обсуждаются технические условия, но решение о начале работ принято на уровне «Газпрома». На вопрос о том, является ли компания заказчиком газовоза, Ковальчук не ответил. «Увидим. Вы опять хотите конкретики. Когда она будет, мы вам об этом скажем. Все двигается в правильном русле», — подчеркнул он.