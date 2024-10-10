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J. Cole выпустил трек Port Antonio о бифе Кендрика Ламара и Дрейка

Хип-хоп-музыкант J. Cole в своих соцсетях неожиданно представил песню Port Antonio, в которой рассуждает о противостоянии рэперов Кендрика Ламара и Дрейка.
Источник: Звук

Хип-хоп-музыкант J. Cole в своих соцсетях неожиданно представил песню Port Antonio, в которой рассуждает о противостоянии рэперов Кендрика Ламара и Дрейка.

В минорной композиции использованы фортепиано и запитченный вокальный семпл из композиции соул-певицы Клео Сол Know That You Are Loved (2021). Лирика содержит слова про то, как друзья артиста «ушли на войну», а сам он «вышел со всей их кровью на себе». В целом J. Cole не симпатизирует ни одной из сторон и заявляет, что пытался заставить исполнителей остановиться. Он дает понять, что уважает обоих. «Мне не стыдно сказать, что ты многое для меня сделал», — обращается Коул к Дриззи.

В апреле музыкант выпустил дисс на Ламара 7 Minute Drill, но вскоре извинился за него и удалил со всех площадок, таким образом выйдя из бифа. Вражда Кендрика и Дрейка закончилась в мае победой первого с суперуспешным треком Not Like Us.