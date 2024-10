J. Cole выпустил трек Port Antonio о бифе Кендрика Ламара и Дрейка

В минорной композиции использованы фортепиано и запитченный вокальный семпл из композиции соул-певицы Клео Сол Know That You Are Loved (2021). Лирика содержит слова про то, как друзья артиста «ушли на войну», а сам он «вышел со всей их кровью на себе». В целом J. Cole не симпатизирует ни одной из сторон и заявляет, что пытался заставить исполнителей остановиться. Он дает понять, что уважает обоих. «Мне не стыдно сказать, что ты многое для меня сделал», — обращается Коул к Дриззи.