В Твери создали огнестойкие стеновые панели из отходов производства стекловолокна

ТВЕРЬ, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Тверского государственного технического университета (ТвГТУ) разработали и запатентовали технологию использования отходов производства стекловолокна при изготовлении стеновых панелей нового поколения. Гипсовые панели не выделяют токсичных веществ и способны выдержать воздействие огня на протяжении более 8 часов, сообщил ТАСС студент ТвГТУ Даниил Бабаев.
«Суть проекта — создание стеновых панелей нового поколения на основе гипсового вяжущего с применением стеклофибры (отход производства стекловолокна) с повышенными эксплуатационными свойствами. Применение стеклофибры позволяет улучшить физико-механические, изоляционные свойства и пожарную стойкость материала», — сказал собеседник агентства.
Ученые получили патент на разработанную ими технологию, опытные образцы уже прошли испытания. По словам Бабаева, прочность панелей нового поколения не уступает традиционным, при этом в условиях пожара они выделяют только пары воды, что дает возможность даже понизить температуру и повысить их огнестойкость. «Панели выдерживают более 8 часов пожара. Они сочетают в себе эффективную теплоизоляцию, высочайшее качество при изготовлении за счет технологических особенностей и возможность реализации современного языка в дизайне», — сказал разработчик.
По его словам, энергоэффективные стеновые гипсовые панели изготавливаются по ресурсосберегающей технологии и подходят для использования в различных климатических зонах. Высокая теплоизоляционная способность делает их особенно полезными в холодных климатических условиях, где важно минимизировать потери тепла через стены зданий. «В то же время благодаря способности панелей аккумулировать солнечное тепло и отдавать его внутрь помещения, они также эффективны в умеренных и даже теплых климатических зонах, в условиях сухого и жаркого климата, где могут служить для создания еще большего комфорта», — добавил Бабаев, отметив, что сейчас вуз ведет переговоры с производителями.