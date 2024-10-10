В Твери создали огнестойкие стеновые панели из отходов производства стекловолокна

По его словам, энергоэффективные стеновые гипсовые панели изготавливаются по ресурсосберегающей технологии и подходят для использования в различных климатических зонах. Высокая теплоизоляционная способность делает их особенно полезными в холодных климатических условиях, где важно минимизировать потери тепла через стены зданий. «В то же время благодаря способности панелей аккумулировать солнечное тепло и отдавать его внутрь помещения, они также эффективны в умеренных и даже теплых климатических зонах, в условиях сухого и жаркого климата, где могут служить для создания еще большего комфорта», — добавил Бабаев, отметив, что сейчас вуз ведет переговоры с производителями.