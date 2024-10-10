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В Татышлинском и Дуванском районах Башкирии пошел снег

В нескольких районах Башкирии выпал первый снег
Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 10 октября, в Татышлинском и Дуванском районах Башкирии пошел снег. Об этом сообщили UTV и ГТРК «Башкортостан».

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Напомним, в республике метеорологи пообещали на этой неделе осадки в виде снега и сильное похолодание. Согласно прогнозу Башгидрометцентра, в ближайшие дни температура воздуха опустится до −8 градусов.

Мокрый снег с дождем ожидается в северных районах республики, а в восточных и вовсе установится снежный покров. Правда, он быстро растает, успокаивает метеорологи.

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