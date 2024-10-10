Куда сходить в выходные 12-13 октября 2024 в Иркутске: 10 лучших идей

Если вы ценитель живой музыки, то вопрос, куда сходить в выходные 12−13 октября 2024 в Иркутске, отпадает сам собой. Еще в продаже билеты и на торжество музыки в здании на улице Дзержинского, и в Органном зале. В филармонии в субботу, 12 числа, пройдет концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутской области. Дирижировать будет Илья Дербилов из Санкт-Петербурга, солировать — скрипачка Надежда Рудакова и саксофонист Андрей Пухтий. В программе: в первом отделении — в аранжировке Ильмара Лапиньша прозвучат Десять прелюдий Дмитрия Шостаковича, «Раздумье» для саксофона и симфонического оркестра Зиновия Бинкина, во втором — Симфония № 1 До мажор Милия Балакирева.