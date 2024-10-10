Куда сходить в выходные 12-13 октября 2024 в Иркутске: 10 лучших идей

Чтобы досуг был наполнен интересными событиями и было, что вспомнить на новой рабочей неделе, куда сходить в выходные 12−13 октября 2024 в Иркутске, надо придумывать в будни. Предлагаем вам задуматься о том, как проведете субботу и воскресенье уже в пятницу. Составили для вас афишу событий в столице Приангарья на ближайшие дни.
Попасть в театры города день в день — задача сложная. Однако, бывает, что несколько билетов все же приобрести удается. Так, пока еще есть билеты в достаточном количестве на юбилейный спектакль-концерт «Годы мои» Евгения Солонинкина — режиссера, заслуженного артиста России — в Иркутском драматическом театре им. Н. П. Охлопкова. В вечере примут участие также еще два заслуженных артиста страны — Яков Воронов и Степан Догадин. Планируйте — суббота, 18.30.
Увы, на остальные спектакли в театрах города билетов осталось не так много. В театре кукол «Аистенок» еще есть несколько свободных кресел на «Праздник шишки» — для зрителей старше 16 лет — 13 числа в 16.00. Есть еще места на детские спектакли, но о них чуть позже.
Если вы ценитель живой музыки, то вопрос, куда сходить в выходные 12−13 октября 2024 в Иркутске, отпадает сам собой. Еще в продаже билеты и на торжество музыки в здании на улице Дзержинского, и в Органном зале. В филармонии в субботу, 12 числа, пройдет концерт Губернаторского симфонического оркестра Иркутской области. Дирижировать будет Илья Дербилов из Санкт-Петербурга, солировать — скрипачка Надежда Рудакова и саксофонист Андрей Пухтий. В программе: в первом отделении — в аранжировке Ильмара Лапиньша прозвучат Десять прелюдий Дмитрия Шостаковича, «Раздумье» для саксофона и симфонического оркестра Зиновия Бинкина, во втором — Симфония № 1 До мажор Милия Балакирева.
В Органном зале 13 октября выступит Маргарита Еськина также из северной столицы России — музыкант, играющий на органе и клавесине-оттавино. Концерт носит название «В подражание старым Мастерам». Прозвучат мелодии Иоганна Баха, Иоганна Керля, Дитриха Букстехуде и др. Начало в 17.00. Кстати, оба выступления музыкантов имеют возрастной ценз 6+.
Все еще думаете, куда сходить в выходные 12−13 октября 2024 в Иркутске? Тогда, может быть, рассмотрите как вариант гастроли Омского музыкального театра. Сибиряки еще успевают попасть на моноспектакль-реквием «Записки о СВОих». Это драма, основанная на историях реальных людей, ставших свидетелями трагических событий на Донбассе за последние 10 лет. Материал спектакля — сводки с СВО, рассказы очевидцев и репортажи. Вечер пройдет очень камерно под аккомпанемент гитары, прозвучат песни о войне. Начало 13 октября в 14.00, 12+.
Два детских спектакля можно показать юным иркутянам в ближайшие выходные. Ребятам старше 6 лет поучительную историю «Огниво» представит Омский театр в рамках своих больших гастролей. Этот мюзикл написал композитор Олег Михайлов в 2020 году. Он сочинил для каждого героя запоминающиеся песни и куплеты. Хорошее настроение гарантировано. Начало и 12 октября, и 13- го в 11.00.
Детей старше 12-ти лет в это воскресенье ждут в Театре народной драмы на постановку по повести советской писательницы Любови Воронковой «Девочка из города». Это история об осиротевшей во время Великой Отечественной войны Валентинке, которую приютила простая женщина из деревни. Начало 13 числа в 12.00.
Если еще не выбрали, куда сходить в выходные 12−13 октября 2024 в Иркутске? Рекомендуем посмотреть работы всемирно известного художника Даши Намдакова. В галерее современного искусства В. Бронштейна представлено 16 его новых скульптур из дерева в экспозии выставка «Ясновидение». Над ней мастер работал последние несколько лет (до этого иркутяне могли восхищаться скульптурами из бронзы — прим. авт.). Увидеть творения автора можно до 20 октября. Галерея открыта ежедневно с 11.00 до 20.00.
— Прообразами для скульптур стали бурятские онгоны из сакральных обрядов. Считается, что онгоны — это вместилища духов предков, которые помогают видеть ирреальный мир, — рассказали КП-Иркутск в Галерее современного искусства. — Дополняет экспозицию саунд-арт композитора Дмитрия 2Dcube Ларионова. Узнать больше о работах можно с помощью аудиогида.
Международная выставка дизайна «Счастье есть!» открыта в Иркутском областном художественном музее на улице Ленина. В ней — более 150 работ из столицы Приангарья, Челябинска, Москвы, Санкт- Петербурга, Новосибирска, Бишкека, Алматы, Улан-Батора и Китая. Они представили на выставку экспонаты по номинациям: предметный дизайн, графический дизайн, арт-дизайн, средовой дизайн, фэшн-дизайн и ювелирный дизайн. В выходные музей открыт с 10.00 до 18.00.
В Усадьбе В. П. Сукачева продолжают пользоваться успехом у горожан творческие мастер-классы. Это время, когда каждый, под опытным руководством, может почувствовать себя творцом — написать картину, создать из глины сосуд или брошь. В эту субботу в усадьбе пройдут художественные мастер-классы. 12 октября в 13.00 начнется занятие по акварельному рисунку, а в 14.00 — по гуашевой живописи. Требуется предварительная запись.
Ну что, выбрали, куда сходить в выходные 12−13 октября в Иркутске?