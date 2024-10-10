Увеличена эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектроники

«Для этого можно оптимизировать технологию формирования таких объектов, а также улучшить свойства уже сформированных наноструктур. Например, на уже готовые нитевидные нанокристаллы с квантовыми точками мы нанесли раствор коллоидных квантовых точек. При этом интенсивность излучения увеличилась более чем в 10 раз. Известно, что существуют механизмы переноса энергии из коллоидных квантовых точек в другие наноструктуры. Таким образом, можно сказать, что сформированные наноструктуры получают больше “питания” для эффективного излучения света. В нашем случае помогает и химическая оболочка коллоидных квантовых точек (лиганд), которая взаимодействует с поверхностью нитевидного нанокристалла», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родиона Резника.