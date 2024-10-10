Увеличена эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектроники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) увеличили эффективность полупроводниковых наноструктур для оптоэлектронных приборов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета увеличили интенсивность фотолюминесценции для структур из нитевидного нанокристалла с квантовой точкой внутри, что позволит создавать более эффективные оптоэлектронные приборы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ученые СПбГУ уже давно занимаются выращиванием наноструктур, которые потом могут применяться в квантовой криптографии и вычислениях, микроэлектронике, оптоэлектронике, медицине и других сферах. Их получают методом молекулярно-пучковой эпитаксии, выращивая на различных поверхностях, в том числе пластинах кремния — ключевого материала в современной микроэлектронике.
По данным пресс-службы, ученые СПбГУ также обладают навыками, позволяющими выращивать одни наноструктуры внутри других. Например, квантовые точки внутри нитевидных нанокристаллов. Это позволяет создавать эффективные приборы, которые быстрее и точнее передают и обрабатывают информацию. Изменяя условия роста и размеры наноструктур, можно управлять и их физическими свойствами. Так, ученые улучшили интенсивность фотолюминесценции — свечения наноструктур с квантовой точкой внутри нитевидного нанокристалла.
«Для этого можно оптимизировать технологию формирования таких объектов, а также улучшить свойства уже сформированных наноструктур. Например, на уже готовые нитевидные нанокристаллы с квантовыми точками мы нанесли раствор коллоидных квантовых точек. При этом интенсивность излучения увеличилась более чем в 10 раз. Известно, что существуют механизмы переноса энергии из коллоидных квантовых точек в другие наноструктуры. Таким образом, можно сказать, что сформированные наноструктуры получают больше “питания” для эффективного излучения света. В нашем случае помогает и химическая оболочка коллоидных квантовых точек (лиганд), которая взаимодействует с поверхностью нитевидного нанокристалла», — привели в пресс-службе слова руководителя лаборатории новых полупроводниковых материалов для квантовой информатики и телекоммуникаций СПбГУ Родиона Резника.