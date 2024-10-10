МФТИ запустил рецензируемый научный журнал о нейротехнологиях и нейроэлектронике

«Как и со многими другими вещами в последние годы, сейчас мы оказались в ситуации, когда нам почти негде опубликоваться, поэтому создание подобных серьезных научных журналов высокого уровня является, на мой взгляд, важной задачей государственного уровня. Нам повезло, что это вложение в будущее было поддержано МФТИ и ректором лично. При этом мы не ограничены Россией — мы принимаем статьи как на русском, так и на английском языке», — подытожил Казанцев.