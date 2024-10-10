МФТИ запустил рецензируемый научный журнал о нейротехнологиях и нейроэлектронике

ДОЛГОПРУДНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Московский Физтех запустил новый научный междисциплинарный рецензируемый журнал N&N, в котором будут публиковаться результаты научных исследований ведущих российских и зарубежных специалистов в области нейротехнологий, нейроэлектроники и биомедицины. Об этом сообщил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов на пресс-конференции в Лаборатории нейробиоморфных технологий Физтеха.
«Современные журналы отличаются прозрачной системой экспертизы и продвинутой системой общения и взаимодействия с авторами. К сожалению, те журналы, которые наша страна унаследовала от Советского Союза, не способны обеспечить решение этих задач, плюс появляются новые научно-технологические направления, которые пока никак не затрагиваются в публикационной активности. Поэтому мы решили создать журнал о новой науке, которой не было, и сделать его современным и международным», — заявил Ливанов.
Как отметил ректор, редакцию нового журнала возглавит один из ведущих российских специалистов в области нейроморфной электроники, профессор и заведующий лабораторией нейробиоморфных технологий МФТИ Виктор Казанцев. В редколлегию издания также войдут другие известные специалисты по нейронаукам и нейроэлектронике, в том числе академик Павел Балабан, профессор МГУ имени М. В. Ломоносов Александр Каплан, вице-президент Сбербанка и заведующий кафедрой инженерной кибернетики НИТУ МИСИС Альберт Ефимов, профессор НИУ ВШЭ Алексей Осадчий, а также многие другие ведущие исследователи.
По словам создателей журнала, N&N будет издаваться ежеквартально в онлайн-формате. В нем будут публиковаться результаты теоретических и экспериментальных работ по широкому кругу исследований биологических и искусственных нейронных сетей, математических и вычислительных моделей работы мозга, нейроморфных и нейрогибридных систем, а также создания биоморфных роботов и робототехнических комплексов.
Как отметил в беседе с ТАСС главный редактор N&N Виктор Казанцев, новый журнал издается в популярном формате Open Access, в рамках которого все публикуемые статьи будут публиковаться на сайте издания в бесплатной и открытой для общественности форме. При этом ученый отметил, что МФТИ пока не планирует взимать с ученых плату за публикацию в новом журнале, что обычно практикуется большинством зарубежных научных изданий, использующих данный формат.
«Как и со многими другими вещами в последние годы, сейчас мы оказались в ситуации, когда нам почти негде опубликоваться, поэтому создание подобных серьезных научных журналов высокого уровня является, на мой взгляд, важной задачей государственного уровня. Нам повезло, что это вложение в будущее было поддержано МФТИ и ректором лично. При этом мы не ограничены Россией — мы принимаем статьи как на русском, так и на английском языке», — подытожил Казанцев.