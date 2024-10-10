Омский «Авангард» уступил на выезде «Барысу» из Астаны

Начало второго периода прошло достаточно активно для обеих команд. У каждой был шанс отличиться. Игра в конце получилась довольно вязкой и осторожной. Альпаков Даниил стал автором единственной шайбы в поединке в ворота «Авангарда». Таким образом Барыс отыгрался за проигрыш в последнем матче. Никита Бояркин сыграл матч на ноль. При всех проблемах достаточно неплохо сработала оборона хозяев площадки. Омичи были вынуждены оставшуюся часть встречи активно обороняться.
«Было хорошее начало, создали много моментов. Владели инициативой. Бояркин совершил несколько супер-сейвов. Пытались до конца найти путь к воротам, но не получилось», — прокомментировал итоги встречи главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.