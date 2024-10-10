Омский «Авангард» уступил на выезде «Барысу» из Астаны

Начало второго периода прошло достаточно активно для обеих команд. У каждой был шанс отличиться. Игра в конце получилась довольно вязкой и осторожной. Альпаков Даниил стал автором единственной шайбы в поединке в ворота «Авангарда». Таким образом Барыс отыгрался за проигрыш в последнем матче. Никита Бояркин сыграл матч на ноль. При всех проблемах достаточно неплохо сработала оборона хозяев площадки. Омичи были вынуждены оставшуюся часть встречи активно обороняться.