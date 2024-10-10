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19-летнего жителя Салавата не могут отыскать уже 23 дня

В Башкирии почти месяц разыскивают 19-летнего парня
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии почти месяц разыскивают 19-летнего Радмира Кильмухаметова (Александра Русяева). Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 17 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 156 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черную жилетку, черный спортивный костюм и темно-синие кроссовки.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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