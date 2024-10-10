19-летнего жителя Салавата не могут отыскать уже 23 дня

Как сообщают волонтеры, местонахождение молодого человека неизвестно с 17 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 156 сантиметров, у него худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения был одет в черную жилетку, черный спортивный костюм и темно-синие кроссовки.