На ускорителе СКИФ установили половину оборудования

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Специалисты Института ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН (ИЯФ СО РАН) установили уже около половины оборудования линейного ускорителя Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«На сегодняшний день установлено около половины оборудования линейного ускорителя. Сборкой эту работу назвать пока нельзя, поскольку мы еще не соединили эти элементы вакуумными камерами и не установили на них систему диагностики. Эти работы и станут следующим шагом, а также демонтаж в ИЯФ и сборка в Кольцово одной из частей линейного ускорителя — Линака-20», — рассказал заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Алексей Левичев, чьи слова приводит пресс-служба.
К настоящему моменту, как отметил ученый, установлена часть ускоряющих структур и магнитных элементов линейного ускорителя, начата установка подставок для волноводной системы, после чего начнется монтаж самих волноводов. Волновод — вакуумное изделие длиной 10 метров, требующее аккуратного монтажа множества вакуумных фланцев, которые необходимо правильно совместить.
Длина линейного ускорителя составляет около 35 м, он расположен в радиационно-защищенном зале размером 40 м на 6 м. Соседнее помещение будет оборудовано под клистронную галерею. Клистрон — это преобразователь энергии электронного пучка в энергию СВЧ колебаний. Небольшая СВЧ мощность, которая подается на вход клистрона, на выходе усиливается более чем в 100 тыс. раз. Помещение для клистронов полностью готово, его наполнение оборудованием начнется после окончания установки линейного ускорителя.
Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» — проект класса мегасайенс с синхротроном поколения 4+, который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения (СИ).
Уникальные характеристики нового источника СИ позволят проводить передовые исследования с яркими и интенсивными пучками рентгеновского излучения во множестве областей — химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, гуманитарных науках. Также СКИФ поможет решить актуальные задачи инновационных и промышленных предприятий. СКИФ создается в рамках нацпроекта «Наука и университеты».