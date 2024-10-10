На ускорителе СКИФ установили половину оборудования

«На сегодняшний день установлено около половины оборудования линейного ускорителя. Сборкой эту работу назвать пока нельзя, поскольку мы еще не соединили эти элементы вакуумными камерами и не установили на них систему диагностики. Эти работы и станут следующим шагом, а также демонтаж в ИЯФ и сборка в Кольцово одной из частей линейного ускорителя — Линака-20», — рассказал заведующий лабораторией ИЯФ СО РАН Алексей Левичев, чьи слова приводит пресс-служба.