Более 60 тысяч человек посетили Московскую неделю моды

Тренд на объемные бомберы и пальто, гигантские пиджаки, широкие плечи и свободные толстовки не сходит с подиумов уже который год. Противиться этому невозможно — да и не нужно. Тем более что оверсайз не подразумевает отсутствие изящества. В сочетании с нежными пастельными или жемчужно-серыми оттенками, короткими шортами или кружевными колготками оверсайз становится нежным и девичьим. А если нежностей не хочется, то грубый мужской пиджак с объемными плечами прибавит уверенности в себе. Благо выбор есть — у брендов Lena Karnauhova, Oksana Kosareva, Yana Besfamilnaya, Rogov, Alena Musaeva, BITTE_RUHE, addicted_to, ap design.