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Нацбанк озвучил ставку по новым кредитам в 2025 году

Нацбанк: ставка по новым кредитам физлицам в белорусских рублях в 2025 составит 9-10,25% годовых
Источник: Комсомольская правда

Нацбанк утвердил основные направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 где спрогнозировал и процентную ставку по новым кредитам банков физлицам, предоставляемым на рыночных условиях, в размере 9−10,25% годовых.

Объем кредитов банков на потребительские цели в 2025 году оценивается в 14−15 млрд. рублей.

Кстати, Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования в 2025 году (здесь подробности).

Мы писали, что сумма подоходного налога будет уменьшена в Беларуси в 2025 — вот кого коснется (здесь все подробности). А 10 октября доллар стал дороже 3,3 рубля в Беларуси (подробнее здесь).