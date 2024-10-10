Нацбанк озвучил ставку по новым кредитам в 2025 году

Нацбанк утвердил основные направлениях денежно-кредитной политики Беларуси на 2025 где спрогнозировал и процентную ставку по новым кредитам банков физлицам, предоставляемым на рыночных условиях, в размере 9−10,25% годовых.
Объем кредитов банков на потребительские цели в 2025 году оценивается в 14−15 млрд. рублей.
Кстати, Национальный банк Беларуси прогнозирует снижение ставки рефинансирования в 2025 году (здесь подробности).
Мы писали, что сумма подоходного налога будет уменьшена в Беларуси в 2025 — вот кого коснется (здесь все подробности). А 10 октября доллар стал дороже 3,3 рубля в Беларуси (подробнее здесь).