«Бешеная комбинация»: какие сочетания продуктов вызывают изжогу

— Шоколад с кофе — бешеная комбинация, нельзя их сочетать. Лучше пить кофе с белевской пастилой или сухофруктами, а шоколад — с чаем. Многие люди любят этот напиток и сладкое. Они испытывают изжогу от кофе в сочетании с шоколадом, но не понимают, что это изжога, и не отдают себе отчет в том, что эти продукты плохо сочетаются друг с другом, — подчеркнула эксперт.