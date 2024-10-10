«Бешеная комбинация»: какие сочетания продуктов вызывают изжогу

Существуют продукты — триггеры изжоги. Например, это различные цитрусовые, а также шампанское. Газированный сладкий алкоголь повышает давление внутри желудка и усиливает заброс желудочного содержимого в пищевод. Об этом рассказала «Вечерней Москве» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения и диетолог Нурия Дианова.
Какие продукты помогут победить изжогу.
— Шоколад с кофе — бешеная комбинация, нельзя их сочетать. Лучше пить кофе с белевской пастилой или сухофруктами, а шоколад — с чаем. Многие люди любят этот напиток и сладкое. Они испытывают изжогу от кофе в сочетании с шоколадом, но не понимают, что это изжога, и не отдают себе отчет в том, что эти продукты плохо сочетаются друг с другом, — подчеркнула эксперт.
Еще на возникновение изжоги может повлиять большое количество томатов в рационе, как в свежем или тушеном виде, так и в кетчупе.
— Была пациентка, которая не понимала, что именно с ней происходит. Она прошла гастроскопию, но причина не была ясна. А потом выяснилось, что она с утра до вечера ест томаты. Сокращение их порции помогло уменьшить симптомы и жалобы, — поделилась гастроэнтеролог.
Цитрусовые, томаты, жирная и жареная пища влияют на сфинктер и увеличение давления внутри желудка. Возникает ощущение, что этой пище надо выйти наверх.
— Кроме того, фактором, влияющим на появление изжоги, является ожирение. У людей с избыточной массой тела больше ее симптомов. Поэтому одна из рекомендаций при изжоге — снижение веса до нормального как одна из дополнительных мер, — заключила Дианова.