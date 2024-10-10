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Власти Башкирии выразили готовность организовать прямые авиарейсы из Уфы в Сухум

Из Уфы в Сухум могут запустить прямые авиарейсы
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 10 октября, в Уфе прошла официальная встреча главы Башкирии Радия Хабирова и президента Абхазии Аслана Бжании.

Руководители республик обсудили совместную работу, развитие соглашения о международном и экономическом сотрудничестве, которые были подписаны ранее.

Хабиров в своей публикации в соцсетях назвал Абхазию важнейшим партнером в сфере туризма. Скоро в Сухуме должен открыться аэропорт. Власти Башкирии выразили готовность организовать прямые авиарейсы из Уфы в столицу республики.

— Чтобы наши дети, наше старшее поколение, военнослужащие могли поправлять здоровье в этой прекрасной стране. Уверен, в ближайшие годы мы сформируем устойчивые внешнеэкономические, культурные, гуманитарные связи между Башкортостаном и Абхазией, — заявил Радий Хабиров.

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