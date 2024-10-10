Земля сбрасывает лишнее: экстрасенс Миронова назвала дождь в Сахаре знамением апокалипсиса

Посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь, из-за чего некоторые территории оказались под водой. Такие природные явления очень редки в этом засушливом месте, за последние 50 лет это первый случай настолько мощных осадков. «Вечерняя Москва» обсудила с экстрасенсом Дарьей Мироновой, являются ли подобные природные катаклизмы предвестником апокалипсиса на Земле.
В пустыне Сахара прошел ливень: с чем это связано.
По словам экстрасенса, затопившие Сахару дожди вполне могут быть первыми знамениями приближающегося апокалипсиса во всем мире и страшных природных катаклизмов, которые затронут весь мир.
— Дождь в Сахаре показывает, что земной шар обдало эффектом парника, что в итоге привело к глобальным изменениям климата. Там, где было жарко, совсем скоро станет холодно, а там, где холодно, — наоборот, потеплеет, — предупредила Миронова.
Помимо климатических изменений, осадки в Сахаре могут быть предвестниками смены магнитных полюсов и литосферы Земли, дополнила экстрасенс.
— Из-за чего в мире возрастет количество смерчей, ураганов, наводнений и торнадо. Они будут даже там, где их не должно быть, потому что Земля начнет сбрасывать лишнее, — заключила Миронова.
Внезапный дождь в Сахаре оказался не единственным источником апокалипсиса на Земле. Миронова рассказала о других предвестниках конца света, с которыми может столкнуться человечество. А также рассказала, есть ли шанс избежать апокалипсиса.
Также экстрасенс объяснила, почему нельзя разрушать могилы умерших людей и какие действия необходимо предпринять, чтобы успокоить душу человека, которого уже потревожили.