Земля сбрасывает лишнее: экстрасенс Миронова назвала дождь в Сахаре знамением апокалипсиса

Посреди пустыни Сахара прошел сильный дождь, из-за чего некоторые территории оказались под водой. Такие природные явления очень редки в этом засушливом месте, за последние 50 лет это первый случай настолько мощных осадков. Вечерняя Москва обсудила с экстрасенсом Дарьей Мироновой, являются ли подобные природные катаклизмы предвестником апокалипсиса на Земле.