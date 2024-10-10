Последние зарубежные новости за 10 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Corriere della Sera: Киев прекратит огонь взамен на гарантии США и членство в ЕС
Зеленский готов к прекращению огня без признания потери территорий при гарантиях безопасности США и быстром вступлении в ЕС. Путин считает переговоры бесперспективными после событий в Курской области.
Bloomberg узнал, как в США оценивают сроки операции ВСУ в Курской области
США считают, что ВСУ могут удерживать захваченные территории в Курской области несколько месяцев. Зеленский говорил о планах длительного контроля. Минобороны РФ неоднократно сообщало о возвращении населенных пунктов под свой контроль.
Al Jazeera: Израиль нанес удар по объекту миссии ООН в Ливане
Израильские силы открыли огонь по объекту на территории штаба миротворцев временных сил ООН (UNIFIL) в Ливане. Всего израильские военные обстреляли три позиции миротворцев на юге Ливана, в результате чего двое человек получили легкие ранения.
Politico: ЕС откладывает согласование помощи Киеву из-за ситуации в Германии
Евросоюз не может утвердить семилетний бюджет с 2028 года, включающий помощь Украине, из-за «политического паралича» в Германии перед выборами в бундестаг в 2025 году. Проект, скорее всего, отложат до окончания выборов осенью 2025 года.
The Times узнала о планах отправить британских инструкторов на Украину
Британия рассматривает возможность отправки военных инструкторов в Украину для обучения ВСУ. Это шаг направлен на ускорение и удешевление подготовки новобранцев. Российская сторона называла западных инструкторов законной целью.