Ростовчанам рассказали, что нужно делать, если потерял банковскую карту

Ростовчанам рассказали, что нужно делать, при потере банковской карты. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.
Первое, что нужно сделать — это заблокировать карту. Для этого нужно позвонить в банк и сообщить о случившемся. Для большей безопасности стоит съездить в отделение банка и написать еще письменное заявление о блокировке.
— По дороге можно направить в кредитную организацию электронное письмо с почтового ящика, на который приходят банковские выписки, — заверил юрист.
После этого нужно сообщить об утере банковской карты в полицию.