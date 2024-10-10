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Ростовчанам рассказали, что нужно делать, если потерял банковскую карту

Юрист дал советы тем, кто часто теряет банковские карты
Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам рассказали, что нужно делать, при потере банковской карты. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на юриста Александра Хаминского.

Первое, что нужно сделать — это заблокировать карту. Для этого нужно позвонить в банк и сообщить о случившемся. Для большей безопасности стоит съездить в отделение банка и написать еще письменное заявление о блокировке.

— По дороге можно направить в кредитную организацию электронное письмо с почтового ящика, на который приходят банковские выписки, — заверил юрист.

После этого нужно сообщить об утере банковской карты в полицию.