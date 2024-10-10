«Звено, объединяющее поколения»: 10 октября в Башкирии будет праздноваться День курая

Сегодня, 10 октября, день рождения отпраздновал Государственный ансамбль кураистов Башкирии. В честь этого глава республики Радий Хабиров, как он рассказал на своей личной странице в соцсетях, приготовил два подарка.
Руководитель региона объявил, что 10 октября, в Башкирии будет праздноваться День курая и что он подпишет соответствующий указ. Вторым подарком стал новый автобус для Госансамбля кураистов для комфортных выездов на гастроли.
Курай для Башкирии, как отметил Хабиров, не просто музыкальный инструмент, а «символ башкирской нации».
— Это важнейшее звено, объединяющее поколения. Это мощь, это душа нашего народа. Верю в то, что наш госансамбль объединит самых ярких исполнителей, появятся и новые. И мы сможем сохранить курай на века, — заявил глава республики.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.