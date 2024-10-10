Сегодня, 10 октября, в Москве «Салават Юлаев» обыграл московский «Спартак» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на второй и 42-ой минутах матча), Денис Ян (38) и Александр Хмелевский (39 и 48). За команду хозяев отличились Михаил Мальцев (3) и Андрей Локтионов (55).
«СЮ» после 11 игр с 14 очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 12 октября. Команда схлестнется в Москве с «Динамо».
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