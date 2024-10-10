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Ростовчанам рассказали о простом способе узнать, прогуливает ли ребенок школу

Психолог рассказала, как вычислить прогулы ребенка в школе
Источник: Комсомольская правда

Ростовчанам раскрыли простой способ узнать, прогуливает ли ребенок школу. Об этом сообщили в NEWS.ru со ссылкой на психолога Александру Аныкину.

Если ребенка злят вопросы о школе, то это один из признаков прогулов. При этом, родителям важно помнить, что беседы с детьми о школе не должны быть похожи на «допрос с пристрастием».

— Если такой привычки вы раньше не имели и, начав подозревать что-то неладное, вдруг начали выспрашивать про школу — не каждый ребенок начнет искренне делиться, — добавила специалист.

Психолог посоветовала родителям обязательно каждый день уделять внимание детям и спрашивать в деталях, как они провели день.