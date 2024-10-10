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Обрушившаяся на Землю геомагнитная буря вызвала в Уфе северное сияние

Жители Уфы стали свидетелями северного сияния
Источник: Комсомольская правда

Вечером 10 октября жители Уфы стали свидетелями северного сияния. В социальных сетях и Telegram-каналах пользователи опубликовали фотографии и видео необычного явления. Небосвод из-за него окрасился ярко-розовый, фиолетовый и зеленый цвета.

Напомним, 10 октября на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря. Ее причиной стала серия мощных вспышек на Солнце. Людям с хроническими заболеваниями стоит соблюдать осторожность.

Согласно некоторым прогнозам, бушующая сейчас буря может затмить события начала мая, когда она достигла наивысшего уровня (G5) по «пятибалльной» шкале.

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