Обрушившаяся на Землю геомагнитная буря вызвала в Уфе северное сияние

Вечером 10 октября жители Уфы стали свидетелями северного сияния. В социальных сетях и Telegram-каналах пользователи опубликовали фотографии и видео необычного явления. Небосвод из-за него окрасился ярко-розовый, фиолетовый и зеленый цвета.
Напомним, 10 октября на Землю обрушилась сильная геомагнитная буря. Ее причиной стала серия мощных вспышек на Солнце. Людям с хроническими заболеваниями стоит соблюдать осторожность.
Согласно некоторым прогнозам, бушующая сейчас буря может затмить события начала мая, когда она достигла наивысшего уровня (G5) по «пятибалльной» шкале.
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