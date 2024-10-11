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15 октября Казань проверят на готовность к саммиту БРИКС

В столицу РТ приедут члены оргкомитета по подготовке к мероприятию.

Источник: Аргументы и факты

В Казань 15 октября приедут члены оргкомитета по подготовке к саммиту стран БРИКС во главе с председателем Юрием Ушаковым.

Помощник президента РФ отметил серьезность подхода к мероприятию и подчеркнул, что представители федерации с начала 2024 года активно сотрудничают с руководством Татарстана и Казани.

Ушаков отметил, что Казань была выбрана для проведения саммита, так как город имеет богатый опыт проведения крупных международных событий.

Напомним, в дни саммита БРИКС в Казани массово перекроют улицы.

БРИКС