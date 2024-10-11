Спортивные мероприятия и киносъемки перекроют дороги в Петербурге

В этот же день в Петербурге состоится закрытие велосезона в рамках многодневной велогонки «Две столицы». С полуночи до 18 часов будет запрещено парковаться на Северной дороге от Бодрова переулка до Яхтенного моста и в Бодровом переулке. А с 09:00 до 18:00 перекроют движение по Северной дороге от Рюхиной улицы до Яхтенного моста, Бодрову переулку, набережной Гребного канала, набережной Мартынова от дома 38 Т до Бодрова переулка, Теннисной и Велосипедной аллеям.