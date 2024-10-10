Южно-российские парламентарии посетили стройплощадку Багаевского гидроузла на реке Дон

Руководители делегаций XLI конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая сейчас проходит в Ростовской области, посетили объекты возводимого на реке Дон Багаевского гидроузла, имеющего принципиальное значение для Азово-Черноморского бассейна и всего Юга.
РЕШИТ РЯД СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ.
Масштабное гидросооружение призвано решить ряд стратегически важных задач, включая повышение транспортной доступности и улучшения условий работы водохозяйственного комплекса Донского региона, а также обеспечить надежное и безопасное судоходство крупнотоннажного флота на Нижнем Дону.
Для этого стоит задача увеличения гарантированных глубин судоходных путей, проходящих через Ростовскую область, до оптимальных. В Дону — до четырех метров, в Азово-Донском морском канале — до 4−4,5 метров.
— Почему мы сегодня здесь находимся вместе с председателями парламентов Юга России? Мы хотим их погрузить в проблему водохозяйственного комплекса Дона. Нам нужна поддержка и на региональном уровне, и на федеральном уровне для того, чтобы продолжить работы по восстановлению водности Донского бассейна, — отметил председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.
Дон, продолжил спикер регионального парламента, питает очень много субъектов федерации, но ключевыми являются Ростовская, Волгоградская и Воронежская области. Именно в них река является наиболее полноводный, а также служит одной из главных водных артерий.
Конечно, для Ростовской области Дон — это главный источник жизни, если можно так выразиться. И поэтому мы поддерживаем все предложения наших ученых, специалистов, которые говорят о необходимости комплексного подхода к восстановлению водности малых и средних рек, к обеспечению дополнительных поступлений водных ресурсов в систему Дона. И мы хотим заручиться поддержкой на уровне других регионов и поддержкой на федеральном уровне.
Александр Ищенко подчеркнул, что строительство Багаевского гидроузла — конкретный пример того, как может быть в достаточно короткий, в историческом смысле, срок реализован гигантский объем технологических работ.
БУДУТ СОВМЕСТНО РАБОТАТЬ НАД ИНИЦИАТИВАМИ.
— Мы сегодня вместе с нашими волгоградскими коллегами договорились о том, что вместе будем работать по поддержке новых инициатив для восстановления водности Донского бассейна. И уверен, что наши инициативы, направленные в адрес правительства Российской Федерации и Государственной Думы, будут поддержаны парламентами Юга России.
Первый заместитель председателя Волгоградской областной думы Михаил Струк рассказал, что с 2014 года их регион поэтапно реализует проекты, направленные на сохранение реки Волги и Волго-Ахтубинской поймы. И при выполнении этих проектов был получен бесценный опыт, которым они готовы поделиться с коллегами из Ростовской области.
— Если смотреть масштабно, конечно, в Багаевском гидроузле заинтересованы многие субъекты Российской Федерации. Безусловно, от его возведения будет большой экономический эффект для всей страны. Волгоградская область всегда готова помочь своими наработками в дальнейшем реализации таких проектов, — отметил Михаил Струк.
На данный момент строительная готовность первого этапа Багаевского гидроузла составляет 76%. Предполагается, что все работы должны быть завершены к концу 2027 года.