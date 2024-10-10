Южно-российские парламентарии посетили стройплощадку Багаевского гидроузла на реке Дон

Конечно, для Ростовской области Дон — это главный источник жизни, если можно так выразиться. И поэтому мы поддерживаем все предложения наших ученых, специалистов, которые говорят о необходимости комплексного подхода к восстановлению водности малых и средних рек, к обеспечению дополнительных поступлений водных ресурсов в систему Дона. И мы хотим заручиться поддержкой на уровне других регионов и поддержкой на федеральном уровне.