В Ростове суд обязал чиновников отремонтировать детскую площадку

В Ростове-на-Дону суд обязал чиновников отремонтировать детскую площадку. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 10 октября.
Согласно опубликованной информации, состояние детской площадки на улице Думенко не соответствовало необходимым требованиям. Все оборудование имело дефекты и повреждения. Однако органом местного самоуправления меры к устранению нарушений не принимались.
— Прокуратурой главе администрации района внесено представление. В суд направлено исковое заявление об обязании чиновников привести площадку в нормативное состояние, — говорится в сообщении ведомства.
Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры.