Харрисбург
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове суд обязал чиновников отремонтировать детскую площадку

В Ростове-на-Дону на улице Думенко детская площадка находится в плачевном состоянии
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону суд обязал чиновников отремонтировать детскую площадку. Об этом сообщили в прокуратуре Ростовской области 10 октября.

Согласно опубликованной информации, состояние детской площадки на улице Думенко не соответствовало необходимым требованиям. Все оборудование имело дефекты и повреждения. Однако органом местного самоуправления меры к устранению нарушений не принимались.

— Прокуратурой главе администрации района внесено представление. В суд направлено исковое заявление об обязании чиновников привести площадку в нормативное состояние, — говорится в сообщении ведомства.

Судом исковые требования удовлетворены. Исполнение решения на контроле прокуратуры.