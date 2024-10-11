Что можно и нельзя делать в Харитонов день 11 октября на Катальщик

Православная церковь 11 октября вспоминает святого Харитона Исповедника. В народе отмечают Харитонов день. Однако существует еще одно название — Катальщик. Все дело в том, что в указанный период женщины занимались рукоделием и пряжей.
Не рекомендуется без особой надобности выходить на улицу, чтобы не навлечь на себя несчастье. День не подходил для замужества. Согласно приметам, молодых ожидала непростая семейная жизнь. Запрещено заниматься уборкой. Предки верили, что это могло спровоцировать финансовые трудности.
По традиции, в указанную дату занимались домашними делами. Женщины, к примеру, в Харитонов день устраивали посиделки за рукоделием и пряжей. Чаще всего данные посиделки завершались пением и танцами.
Согласно приметам, Луна в кругах предвещает засушливое лето. В том случае, если с березы еще не опали все листья, это говорит про суровую зиму. Деревья, которые зацвели повторно, указывают на затяжную, но теплую осень.
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