Что принесет белорусам последний год пенсионной реформы в 2025: страховой стаж увеличится до 20 лет, справки о зарплате понадобятся за 31 год

Беларусь в 2017 году начала пенсионную реформу, которая, как планировалось, завершится в 2025 году. За эти годы пенсионный возраст поднялся на три года, до 58 лет у женщин и 63 лет у мужчин. Планомерно растет и необходимый для начисления пенсии страховой стаж, и количество лет, подтвержденных документами о заработке.
Так, с 16 лет в 2017-м до 20 лет в 2025-м, возрос необходимый страховой стаж. И с 23 лет в 2017 году лет до 31 года в 2025 возросло количество лет, которые надо подтвердить документами о величине зарплаты (здесь подробнее).
При этом общий стаж работы, необходимый для начисления пенсии, остается неизменным — это не менее 20 лет для мужчин и 25 лет для женщин.
Страховой стаж, требуемый для назначения пенсии в 2025 году и в последующих годах, — 20 лет, напоминает Минтруда и соцзащиты. Страховой стаж подразумевает годы выплаты пенсионных взносов в ФСЗН как самим работником, так и предприятием или фирмой, где он трудился, что не менее важно (здесь подробнее). При этом не обязательно, что это будут 20 лет непрерывного страхового стажа, 20 лет должно набраться в сумме.
В страховой стаж не входят, например, годы декретного отпуска, службы в армии до 2020 года, учеба в вузе.
Справки о зарплате за 31 год работы при выходе на пенсию в 2025 в Беларуси.
Размер пенсии высчитывают исходя из документов о заработке. В 2025 году надо предоставить такие документы за 31 год работы (здесь подробнее). При этом собирать документы либо самостоятельно, либо через запросы кадровой службы фирмы или предприятия с последнего места работы без пяти минут пенсионеру придется с 1994 по 2022 год. В Беларуси с 1 января 2023 года и по настоящий момент заработок и стаж исчисляют на основании информации, содержащейся в лицевом счете каждого работающего в ФСЗН.
Но опять же не все работали без перерыва 31 год. Если был перерыв в работе, например в 2 года, то дата начала сбора данных о зарплате сдвигается тоже на 2 года и это будет уже не 1994, а 1992 год.
В течение действия пенсионной реформы, с 2017 по 2025 год, требования к страховому стажу, времени работы, подтвержденном зарплатной ведомостью, действуют в течение календарного года, на который они предусмотрены. Так, например, страховой стаж в 2024 году — 19,5 лет, в 2025 году — 20 лет, время, подтвержденное документами о зарплате в 2024 году — 30 лет, в 2025 году — 31 год.
Поэтому для новоиспеченного пенсионера важна дата обращения за пенсией. Это касается в первую очередь тех, чей день рождения выпадает на конец года. Замешкались, долго собирали справки, пришли с документами в управление соцзащиты для начисления пенсии не в ноябре-декабре, после дня рождения, а в январе-феврале 2025 — будьте готовы к тому, что к тому времени на полгода вырастет страховой стаж и на год время предоставления документов о величине заработка (здесь подробнее).
Кстати, пенсионная реформа в Беларуси: плюс три года к пенсионному возрасту и плюс четыре года к страховому стажу, отложенная и дополнительная пенсии (подробности здесь).
Мы писали, что в Минтруда Беларуси разъяснили, как рассчитывают индивидуальный коэффициент пенсионера, который влияет на пенсию. Белорусские женщины-пенсионерки имеют в среднем 33 года общего трудового стажа (подробнее здесь). А еще как повышается, почему понижается, страховой стаж (подробнее здесь).