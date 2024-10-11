Что принесет белорусам последний год пенсионной реформы в 2025: страховой стаж увеличится до 20 лет, справки о зарплате понадобятся за 31 год

Поэтому для новоиспеченного пенсионера важна дата обращения за пенсией. Это касается в первую очередь тех, чей день рождения выпадает на конец года. Замешкались, долго собирали справки, пришли с документами в управление соцзащиты для начисления пенсии не в ноябре-декабре, после дня рождения, а в январе-феврале 2025 — будьте готовы к тому, что к тому времени на полгода вырастет страховой стаж и на год время предоставления документов о величине заработка (здесь подробнее).