«Кто бы знал, что это затянется на 23 года!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признанием про отношения с женой Викторией

Уроженец Минска, белорусский и российский певец Дмитрий Колдун не так давно шокировал своих многочисленных поклонников очень трогательным признанием про отношения с женой Викторией. Некоторое время назад Дмитрий, который личное предпочитает оставлять личным (а вот редкой фотографией с Филиппом Киркоровым не так давно поделился), у себя в соцсети разместил потрясающую подборку ретроснимков, многие из которых, не исключено, были сделаны даже на пленку много лет назад.
Фотография, которую Дмитрий показал фолловерам первой, была вот такой.
Затем — еще снимок.
И еще.
А вот: Дмитрий и его жена Виктория на фоне весьма атмосферных реклам и афиш начала нулевых.
Свадебный снимок, среди прочих, тоже был.
Поклонники певца, можно предположить, глядя на эти замечательные уже, объективно говоря, исторические снимки, наверняка испытали прилив теплой ностальгии.
Ну, а сам Дмитрий Колдун не оставил фолловеров без пояснительного текста — его он разместил под фото.
«Наша история началась в этот осенний день ровно 23 года назад. 8 октября 2001-го года я провожал девятиклассницу Вику до дома. Кто бы тогда знал, что все так затянется. Спасибо тебе за эти годы и наших малышей», — написал Дмитрий.
Действительно, с будущей женой в то время никому еще неизвестный школьник из Минска познакомился больше 20 лет назад, это потом было участие в проекте «Народный артист-2», затем победа в пятой «Фабрике звезд», поездка на «Евровидение»…
Словом, брак Виктории и Дмитрия, а ведь пара воспитывает двоих детей, сына Яна и дочь Алису, вполне может претендовать на вхождение в топ самых прочных артистических союзов.
Добавим, что хотя пара и познакомилась 23 года назад, поход в загс состоялся гораздо позже: свадебное торжество молодые организовали только в январе 2012 года. Фолловеры в комментариях не скупились на добрые слова.
«Как чудесно, что сам Дмитрий об этом помнит и так нежно пишет, и не в юбилейную дату… Чудеса просто! Ну точно Колдун! И маг!», «Вы красивые и чем-то похожи. Приятно на Вас смотреть! Счастья Вам!!!». Одна из поклонниц высказалась в несколько ином ключе: «Все знают, что хороших собак разбирают щенками».
«Емко!», — только и смог написать в ответ Дмитрий Колдун — маг, певец и просто долгие годы влюбленный в свою единственную прекрасную спутницу многоопытный отец семейства.
Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов: уже очень скоро в республике резко похолодает (тут про это).