«Кто бы знал, что это затянется на 23 года!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признанием про отношения с женой Викторией

Уроженец Минска, белорусский и российский певец Дмитрий Колдун не так давно шокировал своих многочисленных поклонников очень трогательным признанием про отношения с женой Викторией. Некоторое время назад Дмитрий, который личное предпочитает оставлять личным (а вот редкой фотографией с Филиппом Киркоровым не так давно поделился), у себя в соцсети разместил потрясающую подборку ретроснимков, многие из которых, не исключено, были сделаны даже на пленку много лет назад.