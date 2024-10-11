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«Кто бы знал, что это затянется на 23 года!» Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признанием про отношения с женой Викторией

Белорусский певец Дмитрий Колдун шокировал признанием про отношения с женой
Источник: Комсомольская правда

Уроженец Минска, белорусский и российский певец Дмитрий Колдун не так давно шокировал своих многочисленных поклонников очень трогательным признанием про отношения с женой Викторией. Некоторое время назад Дмитрий, который личное предпочитает оставлять личным (а вот редкой фотографией с Филиппом Киркоровым не так давно поделился), у себя в соцсети разместил потрясающую подборку ретроснимков, многие из которых, не исключено, были сделаны даже на пленку много лет назад.

Фотография, которую Дмитрий показал фолловерам первой, была вот такой.

Нежный снимок привел фолловеров в восторг. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.

Затем — еще снимок.

Подборка включала снимки, сделанные в разные годы. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.

И еще.

Подписчики не жалеют добрых слов в комментариях. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.

А вот: Дмитрий и его жена Виктория на фоне весьма атмосферных реклам и афиш начала нулевых.

Снимок, кажется, способен перенести во времени и пространстве. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.

Свадебный снимок, среди прочих, тоже был.

Свадьба состоялась в 2012-ом году. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.

Поклонники певца, можно предположить, глядя на эти замечательные уже, объективно говоря, исторические снимки, наверняка испытали прилив теплой ностальгии.

Ну, а сам Дмитрий Колдун не оставил фолловеров без пояснительного текста — его он разместил под фото.

«Наша история началась в этот осенний день ровно 23 года назад. 8 октября 2001-го года я провожал девятиклассницу Вику до дома. Кто бы тогда знал, что все так затянется. Спасибо тебе за эти годы и наших малышей», — написал Дмитрий.

Действительно, с будущей женой в то время никому еще неизвестный школьник из Минска познакомился больше 20 лет назад, это потом было участие в проекте «Народный артист-2», затем победа в пятой «Фабрике звезд», поездка на «Евровидение»…

У пары двое детей. Фото: личная страница Дмитрия Колдуна в соцсети.

Словом, брак Виктории и Дмитрия, а ведь пара воспитывает двоих детей, сына Яна и дочь Алису, вполне может претендовать на вхождение в топ самых прочных артистических союзов.

Добавим, что хотя пара и познакомилась 23 года назад, поход в загс состоялся гораздо позже: свадебное торжество молодые организовали только в январе 2012 года. Фолловеры в комментариях не скупились на добрые слова.

«Как чудесно, что сам Дмитрий об этом помнит и так нежно пишет, и не в юбилейную дату… Чудеса просто! Ну точно Колдун! И маг!», «Вы красивые и чем-то похожи. Приятно на Вас смотреть! Счастья Вам!!!». Одна из поклонниц высказалась в несколько ином ключе: «Все знают, что хороших собак разбирают щенками».

«Емко!», — только и смог написать в ответ Дмитрий Колдун — маг, певец и просто долгие годы влюбленный в свою единственную прекрасную спутницу многоопытный отец семейства.

Ранее мы писали о том, что синоптики предупредили белорусов: уже очень скоро в республике резко похолодает (тут про это).