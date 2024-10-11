Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.