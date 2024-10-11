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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 79% 762 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +21…+26, на побережье до +18, в горах +15…20», — сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +11…13; днем +23…25.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.

В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16…+18, днем поднимутся до +25 градусов.