Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу

«Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +21…+26, на побережье до +18, в горах +15…20», — сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +11…13; днем +23…25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6−11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16…+18, днем поднимутся до +25 градусов.