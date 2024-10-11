По тебе скучают: «Руки вверх!» поборются за зрителя с «Малышариками»

Полусказочная история о том, как Сергей Жуков выбрался из провинциальных ДК и стал суперзвездой с простыми, но берущими за душу хитами, — главная новинка уикенда. По пятам идет семейная сказка о том, как мультяшные «Малышарики» вторгаются в реальный мир и запускают цепь веселых и увлекательных приключений. Также нас ждут корейский хоррор двадцатилетней давности, но с культовым статусом, как всегда безупречная Изабель Юппер, да еще в живописных японских пейзажах и зубодробительный (в буквальном смысле) полицейский боевик «Час тишины». «Известия» рассказывают, на что стоит сходить в эти выходные.
Старый друг — лучше новых двух. Эстетский хоррор «История двух сестер» вышел более 20 лет назад, стал хитом сначала фестивалей жанрового кино, а потом приобрел культовый статус на видео. Но впервые он будет широко прокатан в России. Его режиссер — Ким Джи-ун — хорошо известен российским зрителям по фильмам «Хороший, плохой, долбанутый» и «Я видел дьявола», в прошлом году вышел «В паутине». Сама история тут простая: девочки, привидения, кровь — но снято так красиво, что оторваться невозможно.
Корея вообще наступает. Только что получила Нобелевскую премию по литературе писательница Хан Ган, российские издательства активно работают с мультимедийными корейскими комиксами вебтунами. Автор Чухе Ким 9 октября стала лауреатом премии «Ясная Поляна» в номинации «Иностранная литература», одной из престижнейших в России. К нам едут к-рор исполнители, о дорамах и говорить нечего. Может, только драм стало меньше. Зато интерес к хоррорам из Кореи не утихает, а поскольку «История двух сестер» образцовый представитель жанра, то жизнь этого эталона в прокате обязана быть в России долгой и счастливой.
Не имеет значения, хороший получился фильм или плохой, потому что песни «Руки вверх!» в качестве саундтрека — это уже беспроигрышный вариант. Даже если бы они шли при темном экране, зрители бы сидели два часа и плакали, вспоминая молодость, надежды, первую любовь и всё то, о чем эти ребята в 1990-е умудрились спеть, используя меньше слов, чем Эллочка-людоедка. Каким образом они сделали так, чтобы под эти простые композиции сходили с ума стадионы — никто никогда не скажет, и фильм тоже не отвечает на этот вопрос. Зато он позволяет еще раз прожить этот опыт и вновь получить те же самые переживания, помноженные на ностальгию. Отдельный подарок — Сергей Жуков в роли самого себя.
Впрочем, сам он появляется в кадре ненадолго. А роль юного Сережи исполнил Влад Прохоров, который после этого будет передвигаться по улице исключительно в маскировочном костюме, потому что фанатки иначе его в покое не оставят. В кадре он, кстати, выглядит более стройным, чем реальный Жуков. Это жанровая история, рассчитанная на старых и молодых фанатов, и из конкурентов она выделяется главным образом саундтреком.
К тому, что мультсериалы получают полные версии и оказываются на киноэкранах, мы уже давно привыкли. Но здесь перед нами куда более редкий случай: семейное игровое кино, где малышарикам нужно играть в партнерстве с живыми Константином Хабенским и Лизой Боярской. Амбициозная задумка, которая не так часто удавалась в кино, но здесь за режиссуру отвечает Оксана Бычкова, создатель лучших мелодрам последних лет: «Питер FM», «Плюс один», «Еще один год», «Нина». Мастер кинематографической интонации. Работая с Хабенским, ей удалось оживить в кадре мультяшных героев так, что родителям не придется скучать в компании детей и сбегать из зала в соседние, с взрослым контентом, как это часто бывает в мультиплексах. Ясно, что здесь не стоит ждать уровня «Кто подставил кролика Роджера?» или недавнего «Соника», например, но видно, что малышарики очень органично вписаны в реальную среду и не выглядят в кадре чужеродно. За это можно если не полюбить фильм, то точно зауважать.
Есть что-то в Изабель Юппер такое, что заставляет режиссеров погружать ее в чужую среду. В этой картине ее героиня оказывается в Японии, недавно Хон Сан-су снял картину «Нужды путешественника», где действие разворачивается в Южной Корее. У Брийанте Мендосы она скиталась по филиппинским джунглям в компании террористов. Одна из величайших актрис нашего времени словно ищет для себя не просто роли, а образы, которые требуют от нее максимальной отдачи как артиста и как человека. Юппер в кадре — это всегда фигура, которая перетягивает все внимание на себя, в ней всегда сила, загадка, трагедия, жестокость, ее героиня всегда готова на все, причем в тот момент, когда зритель этого не ждет. Кажется, что даже если бы ее заставили играть в ансамбле с инопланетянами, она и тогда сделала бы это уверенно, бесстрашно и иронично.
Несмотря на присутствие в титрах суперзвезды Марка Стронга, этот полицейский триллер — бенефис гораздо менее известного Юэля Киннамана. Это артист шведского происхождения, которого любят Джон Ву, Джеймс Ганн, Дэвид Финчер и Дэвид Эйр, то есть мастера крепкого «мужского кино». При этом его драматический талант гораздо шире, что успел даже заметить патриарх поэтического американского кино Терренс Малик. Среди лучших ролей Киннамана — образы в «Видоизмененном углероде» и «Ради всего человечества». Здесь же он сыграл копа, которого убивали, да не убили, а потом он собрал себя по кусочкам, нашел всех плохих парней и разобрался с ними. История стара как мир, но почему-то в интерпретации Киннамана выглядит всё равно свежо и даже в чем-то оригинально.