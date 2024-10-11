По тебе скучают: «Руки вверх!» поборются за зрителя с «Малышариками»

Есть что-то в Изабель Юппер такое, что заставляет режиссеров погружать ее в чужую среду. В этой картине ее героиня оказывается в Японии, недавно Хон Сан-су снял картину «Нужды путешественника», где действие разворачивается в Южной Корее. У Брийанте Мендосы она скиталась по филиппинским джунглям в компании террористов. Одна из величайших актрис нашего времени словно ищет для себя не просто роли, а образы, которые требуют от нее максимальной отдачи как артиста и как человека. Юппер в кадре — это всегда фигура, которая перетягивает все внимание на себя, в ней всегда сила, загадка, трагедия, жестокость, ее героиня всегда готова на все, причем в тот момент, когда зритель этого не ждет. Кажется, что даже если бы ее заставили играть в ансамбле с инопланетянами, она и тогда сделала бы это уверенно, бесстрашно и иронично.