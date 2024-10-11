Стивен Сигал выразил готовность воевать за Россию в рамках СВО

Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо Владимиру Путину и заявил о готовности "умереть рядом со своим президентом". Он также назвал происходящее "войной между добром и злом" и выразил уверенность в победе России. Актер получил российское гражданство в 2016 году, через два года стал спецпредставителем МИД РФ, а в мае 2024-го посетил инаугурацию Путина и получил орден Дружбы.