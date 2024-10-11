Американский суд вынесет приговор Виннику 17 января следующего года

Суд Северного округа штата Калифорния назначил на 17 января 2025 года вынесение приговора россиянину Александру Виннику. Он обвиняется по факту отмывания денег.
Данные о судебном заседании опубликованы в электронной базе суда. Процесс назначен на 11:00 по местному времени и будет проведен судьей Сьюзан Иллстон.
Напомним, что дело получило развитие после того, как Винник пошел на сделку с американской прокуратурой. Он признался в совершении преступления.
Гражданин РФ был задержан правоохранителями в 2017 году на территории Греции. Такой запрос оформили США, обвиняя Винника в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют BTC-e.
Ранее сообщалось, что суд постановил арестовать россиянина Дениса Постового. Он обвиняется в незаконных поставках электроники военного назначения в Россию, и доставить его в Вашингтон.