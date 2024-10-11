«Отключили» легкое: В Ростове врачи спасли 36-летнего мужчину с редкой опухолью

Лишиться значительной части дыхательной системы пришлось 36-летнему жителю Ростовской области. Хирурги взялись за скальпели из-за того, что у мужчины нашли тяжелую форму рака легкого. Причем они столкнулись с редким вариантом расположения опухоли: она захватила не только этот орган, но и окружающие ткани.
ПОВЕЗЛО, ЧТО МОЖНО БЫЛО ОПЕРИРОВАТЬ.
36-летний мужчина внезапно обнаружил, что после кашляет с кровью. Понимая, что ничего хорошего такой признак не сулит, он обратился к врачу.
— Пациент обратился с жалобами на кровохарканье. После обследования у больного выявили сложное злокачественное новообразование легкого, — уточнили медики.
Рак поразил верхнюю долю правого легкого и распространился на нижнюю часть трахеи, где происходит деление на левый и правый главные бронхи.
Местные специалисты направили пациента к ростовским врачам, в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии.
— Подобные опухоли встречаются довольно редко. Еще реже у пациентов с таким диагнозом отсутствуют противопоказания к сложному хирургическому лечению, когда больному необходимо удалить объемное новообразование и выполнить реконструкцию бронхиального дерева. Большим плюсом был молодой возраст пациента и отсутствие сопутствующих заболеваний, — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России Олег Кит. — Для успешного выполнения такого вмешательства нужно не только соответствующее оснащение клиники, но и высокая квалификация торакальных хирургов и анестезиологов.
ЛЕВОЕ ЛЕГКОЕ ДЫШАЛО ЗА ДВОИХ.
Стоит отметить, что ранее в медучреждении уже выполняли подобные операции, но с удалением легкого у пациентов. В этой ситуации, когда пациент оказался достаточно крепок, специалисты решили выполнить хирургическое вмешательство, но побороться за орган.
— Операционной бригаде предстояло удалить верхнюю часть правого легкого, нижнюю часть трахеи и часть левого главного бронха, а после полностью восстановить бронхиальное дерево, — объясняет заведующий отделением торакальной онкологии Дмитрий Харагезов. — Чтобы максимально снизить риски осложнения при вмешательстве, мы использовали микрохирургические технологии. Во время операции пациенту провели оценку кровоснабжения бронхов при помощи современного хирургического экзомикроскопа.
Во время таких операций на легких анестезиологи просто «отключают» орган, и полностью переносят функцию дыхания на противоположный. То есть, оперируя правое легкое, за главное оставили левое — ему и пришлось дышать за двоих.
— Но, поскольку при выполнении этого вмешательства пациенту пересекали трахею и бронхи, анестезиологам приходилось обеспечивать дыхание в крайне сложных условиях и использовать специальное анестезиологическое пособие.
Как объясняют медики, анестезиологическое пособие — это целый комплекс мероприятий, который проводит врач-анестезиолог-реаниматолог до операции, во время нее и в ближайшем послеоперационном периоде. В том числе применяет сильнодействующие медикаменты, подключает больного к наркозному аппарату и вводит препараты, которые влияют на сократимость мышц и сердечную деятельность.
— Операция длилась около четырех часов и прошла успешно. Пациент восстановился и выписан домой. Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо и находится под амбулаторным наблюдением онкологов.
Впереди у него непростой этап: чтобы закрепить результат, ему предстоит пройти противоопухолевую химиотерапию.