«Отключили» легкое: В Ростове врачи спасли 36-летнего мужчину с редкой опухолью

— Подобные опухоли встречаются довольно редко. Еще реже у пациентов с таким диагнозом отсутствуют противопоказания к сложному хирургическому лечению, когда больному необходимо удалить объемное новообразование и выполнить реконструкцию бронхиального дерева. Большим плюсом был молодой возраст пациента и отсутствие сопутствующих заболеваний, — рассказал генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России Олег Кит. — Для успешного выполнения такого вмешательства нужно не только соответствующее оснащение клиники, но и высокая квалификация торакальных хирургов и анестезиологов.