Выходные в Воронеже: юбилей Окуджавы, танцы в парке, романсы во дворце

13 октября в «Никитинке» пройдет концерт авторской песни, приуроченный к 100-летию Булата Окуджавы. Его творчество стало литературной классикой России. Он стоял у истоков зарождения музыкального явления «авторская песня». Песни барда заметно отличались от тех, что звучали тогда на концертах, радио и телевидении. Не только по словам и мелодии, но и по тону, интонации.