Выходные в Воронеже: юбилей Окуджавы, танцы в парке, романсы во дворце

ОСЕННИЙ КОНЦЕРТ.
12 октября в Никитинской библиотеке состоится концерт семейного дуэта Александра и Наталии Шишкиных «СаНата». Они — дважды лауреаты фестиваля авторской песни «Парус надежды». На концерте прозвучат популярные лирические песни под гитару: «Кленовый лист» Виктора Берковского, «Мне твердят» Юрия Визбора, «Огоньки» Олега Митяева, «Добрые слова» Юрия Красноперова, «Про психолога» Ольги Мамонтовой и другие.
Концерт «Кленовый лист над переулком кружит» пройдет в лекционном зале четвертого этажа. Начало в 15.00, вход свободный, 12+
КОНЦЕРТ К ЮБИЛЕЮ ОКУДЖАВЫ.
13 октября в «Никитинке» пройдет концерт авторской песни, приуроченный к 100-летию Булата Окуджавы. Его творчество стало литературной классикой России. Он стоял у истоков зарождения музыкального явления «авторская песня». Песни барда заметно отличались от тех, что звучали тогда на концертах, радио и телевидении. Не только по словам и мелодии, но и по тону, интонации.
На концерте в исполнении воронежской вокально-инструментальной группы «Троя» (Александр Ефремов, Виталий Павлишин, Александра Авдеева) прозвучат песни «бардовской классики» из 60−70-х годов, а также стихи и песни Булата Окуджавы в виде музыкально-поэтического спектакля. Концерт пройдет в лекционном зале четвертого этажа.
Начало в 18.00, вход свободный, 12+
КОНЦЕРТЫ ВО ДВОРЦЕ.
12 и 13 октября в дворцовом комплексе Ольденбургских в рамках программы «Дворцовый Weekend» пройдут концерты «Дворянские истории». Елена Старкова (вокал) и Михаил Князев (фортепиано) исполнят романсы, стихи, инструментальные сочинения, авторы которых так или иначе были связаны со дворцом Ольденбургских в Рамони и его хозяевами.
Начало в 14.00, 12+
МУЗЫКА И ТАНЦЫ В ПАРКЕ.
В парке «Дельфин» (ул. Остужева, 2в) в выходные можно бесплатно послушать музыку и потанцевать. 12 октября в 16.00 на площадке парка пройдет вечер танцев для тех, кому за 50. А 13 октября в 17.00 на пирсе парка исполнит каверы на популярные песни музыкант Насим Шетти.
Вход свободный, 0+