Эксперт считает, что спрос на спутниковые решения в сфере лесозаготовок вырастет

1 января 2025 года вступит в силу постановление правительства РФ, в соответствии с которым специалисты по лесозаготовке будут обязаны передавать данные о движении харвестеров и грузовой техники каждые 15 минут или каждые 5 км или в случае, если техника находится на стоянке, каждые два часа.