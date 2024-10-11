Эксперт считает, что спрос на спутниковые решения в сфере лесозаготовок вырастет

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Российская лесозаготовительная промышленность все чаще будет прибегать к спутниковым решениям, в частности, при помощи спутников будет осуществляться мониторинг техники, который станет обязательным со следующего года. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заместитель генерального директора компании «Спутниковая система “Гонец” Андрей Манойло.
«В целом по отрасли процент оснащения отечественной техники спутниковыми решениями на сегодня невысокий, но в свете вступления в силу новых требований по передаче данных во ФГИС ЛК (Федеральная государственная информационная система лесного комплекса — прим. ТАСС) мы ожидаем увеличение потребностей в спутниковых каналах», — сказал Манойло.
1 января 2025 года вступит в силу постановление правительства РФ, в соответствии с которым специалисты по лесозаготовке будут обязаны передавать данные о движении харвестеров и грузовой техники каждые 15 минут или каждые 5 км или в случае, если техника находится на стоянке, каждые два часа.
По словам Манойло, задачу мониторинга лесозаготовительной техники невозможно решить без спутникового канала связи. «Решением проблемы для лесозаготовителей может стать установка на нее связного оборудования российской низкоорбитальной спутниковой системы “Гонец”, — сказал замглавы предприятия. По его словам, альтернативой является регулярный выгон спецтехники в зоны, где доступны наземные сети, что приведет к “колоссальным убыткам”.