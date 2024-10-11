Комета Цзыцзиньшань-ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли 12 октября

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, Обсерватория Пурпурной горы, Китай). 22 февраля 2023 года она была обнаружена с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Астрономы охарактеризовали ее как возможную большую комету, которыми называют особо яркие и заметные с Земли объекты.