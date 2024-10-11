Комета Цзыцзиньшань-ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли 12 октября

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, пролетевшая в конце сентября вблизи Солнца, окажется на минимальном расстоянии от Земли 12 октября. Следующие две-три недели станут наилучшим временем наблюдения небесного тела из Северного полушария нашей планеты, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
«Период наилучших условий видимости кометы в Северном полушарии начнется 12 октября, когда комета будет пролетать перигей — максимально близкую к Земле точку. Он продлится две-три недели», — сообщили ТАСС в планетарии.
В России и других странах Северного полушария комета будет видна на вечернем небе около часа после захода Солнца (с 18:30 по местному времени) над западной частью горизонта.
«На это время астрономы прогнозируют ее блеск на уровне около — 2 звездной величины, поэтому рассмотреть небесную гостью можно будет даже в ярком свете навигационных сумерек невооруженным глазом», — уточнили ученые.
Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS была открыта 9 января 2023 года в обсерватории Tsuchinshan (Цзыцзиньшань, Обсерватория Пурпурной горы, Китай). 22 февраля 2023 года она была обнаружена с помощью телескопа проекта ATLAS в Южной Африке. Астрономы охарактеризовали ее как возможную большую комету, которыми называют особо яркие и заметные с Земли объекты.