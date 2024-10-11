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Стало известно, какой будет погода в Иркутске 11 октября 2024

До +7 градусов похолодает в Иркутске 11 октября
Источник: Комсомольская правда

Погода в Иркутске 11 октября 2024 обещает холодный ветер и низкие температуры. Как сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем в столице региона столбик термометра опустится до +6… +8 градусов.

Погода в Иркутске 11 октября 2024

— Переменная облачность, преимущественно без осадков. Вечером небольшой дождь с мокрым снегом. Днём ветер северный, северо-западный 3−8 м/с, — поделились в метеобюро.

Что касается остальных частей Иркутской области, то ночью возможны заморозки от 0 до −5 про прояснении −10 градусов. Днем температуры составят всего 0… +5 градусов. Ветер будет преобладать северо-западный.

В Центральных и Верхнеленских районах прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега. Вот, что обещает погода в Иркутске 11 октября 2024 и регионе.