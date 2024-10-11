Северное сияние озарило небо в Иркутской области

Жители Иркутской области в ночь с 10 на 11 октября могли наблюдать как небо озарилось яркими цветами. Причиной такого явления стали сильные магнитные бури, которые обрушились на землю.
— Это было нереально, феерично, красиво. Тот момент когда камера не передаёт то, что видят глаза, — написали в соцсетях очевидцы.
Прошедшая геомагнитная буря оценивается как очень сильная G4. В последнее время из-за сильных бурь и высокой активности на солнце северные сияния стали нормой для Иркутской области. Ярко-розовое небо заметили в Иркутском районе, также горизонт окрасился в необычные цвета в Бурятии.