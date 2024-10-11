Комета Цзыцзиньшань-ATLAS 12 октября будет минимально отдалена от Земли

В течение последующих двух-трех недель будет предоставлена лучшая возможность для наблюдения этого небесного тела из Северного полушария нашей планеты. В России и остальных странах комету можно будет увидеть на вечернем небе после заката (начиная с 18:30 местного времени) над западной линией горизонта.