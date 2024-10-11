Комета Цзыцзиньшань-ATLAS 12 октября будет минимально отдалена от Земли

Комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, прошедшая в заключительных числах сентября вблизи солнечной поверхности, достигнет минимальной дистанции до Земли 12 октября. Подробности сообщили в пресс-службе Московского планетария для ТАСС.
В течение последующих двух-трех недель будет предоставлена лучшая возможность для наблюдения этого небесного тела из Северного полушария нашей планеты. В России и остальных странах комету можно будет увидеть на вечернем небе после заката (начиная с 18:30 местного времени) над западной линией горизонта.
Именно 12 октября комета будет пролетать перигей. Это максимально близкая к Земле точка.
«На это время астрономы прогнозируют ее блеск на уровне около — 2 звездной величины, поэтому рассмотреть небесную гостью можно будет даже в ярком свете», — указали специалисты.
Ранее сообщалось, что наблюдать за небесным телом можно будет невооруженным глазом. Небесное тело считается одним из самых ярких и заметных с Земли.