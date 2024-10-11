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Разноцветное северное сияние засняли под Новосибирском

Астрофотограф Алексей Поляков сумел запечатлеть необычное явление.

Сейчас в Ричмонде: +12° 2 м/с 71% 762 мм рт. ст. +17°
Источник: Алексей Поляков

Очередное северное сияние заметили сегодня ночью под Новосибирском. Яркими кадрами на своей странице в социальных сетях поделился астрофотограф Алексей Поляков.

— Сегодня ночью была очень мощная буря, значительно сильней той, что я снимал с 07—08 октября, и все было бы здорово, если бы не облака, — написал он.

Разноцветное небо можно было наблюдать невооруженным глазом. Отметим, что подобные явления начали действовать в Новосибирске все чаще. Специалисты связывают это с нестабильностью магнитосферы и особенностями погоды.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала, откуда берется северное сияние.