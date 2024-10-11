Разноцветное северное сияние засняли под Новосибирском

Очередное северное сияние заметили сегодня ночью под Новосибирском. Яркими кадрами на своей странице в социальных сетях поделился астрофотограф Алексей Поляков.
— Сегодня ночью была очень мощная буря, значительно сильней той, что я снимал с
Разноцветное небо можно было наблюдать невооруженным глазом. Отметим, что подобные явления начали действовать в Новосибирске все чаще. Специалисты связывают это с нестабильностью магнитосферы и особенностями погоды.
Ранее КП-Новосибирск рассказывала, откуда берется северное сияние.