«Это было нереально и феерично!»: розово-красное полярное сияние заметили в небе над Иркутской областью

Розовый, красный, светло-зеленый — эти цвета некоторым посчастливилось увидеть на небе Иркутской области в ночь на 11 октября. Очередное полярное сияние не оставило равнодушными сибиряков. Социальные сети переполнены фотографиями чуда природы. КП-Иркутск собрала для читателей лучшие снимки.
Во втором часу ночи в темно-красный окрасилось небо в Иркутском районе неподалеку от села Урик. Позже появилось светло-зеленое свечение.
— Сияние разгорается! Столбы гуляют по всему небу! — написали наблюдатели Иркутского планетария.
Явление также наблюдали жители республики Бурятия. Многим не посчастливилось увидеть необычное свечение из-за позднего часа. Но кто все-таки успел сделать пару снимков получили незабываемые эмоции!
— Это было нереально, феерично, красиво. Тот момент когда камера не передаёт то, что видят глаза. Какие были потрясающие всполохи, а как ярко светились столбы и гуляли по всему небу! — написал один из очевидцев явления.
Иркутский астролог Сергей Язев поделился, что «чудо» вновь произошло по вине геомагнитных бурь, которые стали следствием вспышек на солнце. Прошедшая оценивается, как «очень сильная» G4. По прогнозам геомагнитная активность сохранится и 12 октября.