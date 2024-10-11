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«Это было нереально и феерично!»: розово-красное полярное сияние заметили в небе над Иркутской областью

Полярное сияние заметили ночью над Иркутской областью
Источник: Комсомольская правда

Розовый, красный, светло-зеленый — эти цвета некоторым посчастливилось увидеть на небе Иркутской области в ночь на 11 октября. Очередное полярное сияние не оставило равнодушными сибиряков. Социальные сети переполнены фотографиями чуда природы. КП-Иркутск собрала для читателей лучшие снимки.

Свечение на небе заметили в Иркутском районе. Фото: Иркутский планетарий. Многим не посчастливилось увидеть необычное свечение из-за позднего часа. Фото: Иркутский планетарий.

Во втором часу ночи в темно-красный окрасилось небо в Иркутском районе неподалеку от села Урик. Позже появилось светло-зеленое свечение.

— Сияние разгорается! Столбы гуляют по всему небу! — написали наблюдатели Иркутского планетария.

Полярное сияние заметили ночью над Иркутской областью. Фото: Лариса Момот. По прогнозам геомагнитная активность сохранится и 12 октября. Фото: Лариса Момот.

Явление также наблюдали жители республики Бурятия. Многим не посчастливилось увидеть необычное свечение из-за позднего часа. Но кто все-таки успел сделать пару снимков получили незабываемые эмоции!

— Это было нереально, феерично, красиво. Тот момент когда камера не передаёт то, что видят глаза. Какие были потрясающие всполохи, а как ярко светились столбы и гуляли по всему небу! — написал один из очевидцев явления.

Очередное полярное сияние не оставило равнодушными сибиряков. Фото: Лариса Момот.

Иркутский астролог Сергей Язев поделился, что «чудо» вновь произошло по вине геомагнитных бурь, которые стали следствием вспышек на солнце. Прошедшая оценивается, как «очень сильная» G4. По прогнозам геомагнитная активность сохранится и 12 октября.