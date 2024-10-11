Cell: коронавирус создала сама природа, а не биологи в лабораториях

Коллектив ученых в очередной раз доказал, что коронавирус возник самостоятельно без искусственного вмешательства. Новое исследование опубликовало издание Cell.
По данным СМИ, заболевание не было создано в лаборатории — отправной точкой распространения стал рынок в Ухани. Именно с этим объектом связано генетическое разнообразие SARS-CoV-2.
Исследователи для анализа взяли биоматериал с прилавков, где была обнаружена повышенная концентрация SARS-CoV-2. Особенно возле стола с дикими животными. Речь идет о циветтах, бамбуковых крысах и енотовидных собаках. Именно их ДНК показали положительный результат на инфекцию. При этом летучие мыши в списке переносчиков не значатся.
«Как только животные, инфицированные высококонтагиозным вирусом, попадают на рынок, происходит множество зоонозных событий», — указано в материале.
Ранее сообщалось, что последствия перенесенного ковида и штаммов группы «Омикрон» можно точно оценить только через несколько лет.