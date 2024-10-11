Cell: коронавирус создала сама природа, а не биологи в лабораториях

Исследователи для анализа взяли биоматериал с прилавков, где была обнаружена повышенная концентрация SARS-CoV-2. Особенно возле стола с дикими животными. Речь идет о циветтах, бамбуковых крысах и енотовидных собаках. Именно их ДНК показали положительный результат на инфекцию. При этом летучие мыши в списке переносчиков не значатся.