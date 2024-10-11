БК «Иркут» потерпел поражение от «Челбаскета» на выезде

Первая четверть прошла под диктовку иркутян, которые по итогам первых десяти минут имели преимущество в 11 очков- 25:14. Однако уже во втором игровом отрезке хозяева паркета сократили отставание до четырёх очков. Третья десятиминутка завершилась с равным счётом 13:13, а в финальной четверти «Челбаскет» всё же смог сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время удача улыбнулась челябинцам. Итог — 73:71 в пользу хозяев.