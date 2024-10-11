Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

БК «Иркут» потерпел поражение от «Челбаскета» на выезде

Баскетбольная команда «Иркут» потерпела первое поражение в новом сезоне Суперлиги. Иркутяне уступили «Челбаскету» в Челябинске с разницей в счёте в два очка.

Источник: Аргументы и факты

Первая четверть прошла под диктовку иркутян, которые по итогам первых десяти минут имели преимущество в 11 очков- 25:14. Однако уже во втором игровом отрезке хозяева паркета сократили отставание до четырёх очков. Третья десятиминутка завершилась с равным счётом 13:13, а в финальной четверти «Челбаскет» всё же смог сравнять счёт и перевести игру в овертайм. В дополнительное время удача улыбнулась челябинцам. Итог — 73:71 в пользу хозяев.

Следующие игры Суперлиги «Иркут» проведёт дома, на паркете Дворца спорта «Труд». 15 октября иркутяне встретятся с коллективом «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону. А 18 октября подопечные Николая Шманова сыграют с командой «СШОР Локомотив Кубань» из Краснодара.