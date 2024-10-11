Эмоции зашкаливают: как астрология помогает сохранить и укрепить брак

Иногда люди, которые мечтают быть вместе, но кажутся слишком разными по всем параметрам, приходят к ошибочной мысли о том, что не подходят друг другу, у них плохая совместимость, поэтому лучше расстаться и развестись. К счастью, практически всегда грамотный специалист может увидеть моменты, которые объединят и сплотят союз. Если люди вступили в брак, значит, нашли нечто общее и роднящее, поэтому подобные аспекты необходимо развивать, одновременно сглаживая конфликтные точки.