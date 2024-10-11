Эмоции зашкаливают: как астрология помогает сохранить и укрепить брак

Вопреки распространенным стереотипам, астрология — это эффективный рабочий инструмент для формирования и развития отношений в любой сфере. В том числе и проработки проблем в брачных союзах. Как астрология укрепляет отношения в семейной паре и каким образом работает, рассказала «Вечерней Москве» биоэнерготерапевт Галина Янко.
Трудности в любой паре чаще всего возникают из-за того, что у кого-то из партнеров (или сразу двоих) появляются проблемы с пониманием собственных потребностей. Порой люди не в состоянии самостоятельно понять, какие запросы они хотят закрыть — здесь на помощь и приходит астрология.
Увидеть истинную картину отношений в паре и «болевые точки» каждого из супругов можно с помощью натальной карты. Так профессиональный астролог сразу же узнает важную информацию о каждом из партнеров: кто в союзе является эмоционально устойчивым, а кто более слабым и ведомым, каковы истинные цели у мужа и жены и есть ли у них общие точки соприкосновения.
Кроме того, натальная карта отражает углы наибольшего сопротивления, конкретное преобладание энергии в определенном секторе и то, как она влияет на взаимодействия двух людей в целом.
Чтобы понять, как помочь людям укрепить брак, астрологу требуется внимательно изучить натальные карты обоих партнеров и только потом двигаться дальше.
В астрологии существует такое понятие, как «синастрия», представляющая собой совмещение двух карт на одном рисунке для системного анализа. Это и есть следующий шаг, который идет после составления и изучения личностных характеристик обоих партнеров.
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Здесь стоит сразу прояснить один важный момент — идеальной совместимости в природе не существует, и к ней не нужно стремиться. Однако в любом союзе можно найти общие точки, аспекты и мировоззренческие позиции, способствующие укреплению брака, а не ослаблению. Такие секторы требуют внимательного изучения с последующей коррекцией и сглаживанием проблемных зон.
Иногда люди, которые мечтают быть вместе, но кажутся слишком разными по всем параметрам, приходят к ошибочной мысли о том, что не подходят друг другу, у них плохая совместимость, поэтому лучше расстаться и развестись. К счастью, практически всегда грамотный специалист может увидеть моменты, которые объединят и сплотят союз. Если люди вступили в брак, значит, нашли нечто общее и роднящее, поэтому подобные аспекты необходимо развивать, одновременно сглаживая конфликтные точки.
Например, у пары постоянно происходят взрывные ситуации и скандалы. На первый взгляд, можно предположить, что у обоих супругов сильно развиты энергии Марса и Юпитера, из-за чего в союзе зашкаливают эмоции. Каждый пытается перетянуть одеяло на себя в условиях быта.
Нужно объединить общие энергетики партнеров и создать для них объект, который поглотит обоих с хорошей точки зрения и создаст правильную почву. Это может быть запуск бизнес-проекта, открытие своей компании или достижение любой общей цели. Тогда огонь страсти будет не уничтожать отношения, а помогать продвижению семьи в деловом секторе.
Далеко не всегда сами люди могут понять, что им требуется для достижения компромисса и прекращения скандалов, для этого и нужна астрология. Кстати, подобная жизненная история лишь одна из сотен других, которые удается разрешить, обладая познаниями в нужной области.