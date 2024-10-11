В Приморье 230 мигрантов выдворят из страны за нарушения правил

Подобные проверки прошли во всех муниципалитетах Приморья. Так, в Арсеньеве в районе улицы Новая полиция задержала двух несовершеннолетних уроженцев Средней Азии, у которых изъяли 68 свертков с наркотиками. Оказалось, что нарушители находились на территории страны незаконно.