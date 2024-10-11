В Приморье 230 мигрантов выдворят из страны за нарушения правил

В Приморье после проверок на соблюдение норм миграционного законодательства было принято решение выдворить из страны 230 иностранных жителей. Полиция выявила и пресекла 510 административных нарушений.
По информации УМВД России по Приморью, были зафиксированы 249 фактов нарушения правил въезда, выезда и режима пребывания в стране, 51 затронули сферу трудовой деятельности, 28 коснулись фиктивной постановки на учет и подделки документов.
Подобные проверки прошли во всех муниципалитетах Приморья. Так, в Арсеньеве в районе улицы Новая полиция задержала двух несовершеннолетних уроженцев Средней Азии, у которых изъяли 68 свертков с наркотиками. Оказалось, что нарушители находились на территории страны незаконно.
К административной ответственности за нарушения ПДД привлекли 116 мигрантов.
Всего по решению суда 113 иностранца должны покинуть страну самостоятельно, остальных 97 человек выдворят за пределы России принудительно.