Снежные выходные: холода ударят по Новосибирску с 11 октября

В воскресенье, 13 октября, будет немного теплее: =2 градуса днем, ясная погода. А вот ночью похолодает сильнее всего: столбик термометра опустится до −6 градусов. Световой день составит 10 часов 40 минут, а еще сегодня, в пятницу, он составляет 10 часов 49 минут — зима наступает стремительно.