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Снежные выходные: холода ударят по Новосибирску с 11 октября

К концу этой недели почти все жители Новосибирской области переоделись в осеннее, а световой день сокращается с каждым днем.

Погода в Харрисбурге: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня, 11 октября, в Новосибирске ожидается холодная и пасмурная погода: столбик термометра опустится до 0 градусов. Ночь будет снежно, в воздухе похолодает до −2 градусов.

Снег закончится только утром 12 октября, в субботу. В этот день столбик термометра опустится до −2 градусов днем, а ночью — до −5 градусов. Осадки в этот день не ожидаются.

В воскресенье, 13 октября, будет немного теплее: =2 градуса днем, ясная погода. А вот ночью похолодает сильнее всего: столбик термометра опустится до −6 градусов. Световой день составит 10 часов 40 минут, а еще сегодня, в пятницу, он составляет 10 часов 49 минут — зима наступает стремительно.