В Россию планируют поставить первое зарубежное оборудование для ИТЭР

НОВОСИБИРСК, 11 октября. /ТАСС/. Первые поставки иностранного оборудования для международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР планируются в 2024—2025 годах. Сборка будет вестись на специальной интеграционной площадке для участников проекта на базе Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске, сообщил ТАСС советник дирекции института, доктор физико-математических наук Александр Бурдаков.
«В этом и следующем году уже планируется доставка оборудования наших коллег на площадку ИЯФ для сборки. Это 18 различных элементов — это оборудование из всех стран участников ИТЭР». — сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что первое оборудование будет поставлено из Индии. Также ожидаются поставки из Южной Кореи, США, ЕС и КНР. Бурдаков добавил, что среди поставок ожидается диагностическое оборудование и часть стенки установки. В Новосибирске специально для сборки создана интеграционная площадка на базе ИЯФ СО РАН. «Это чистое помещение, сертифицированное, очень большой площади. Оно имеет особенность, в нем есть кран на 80 тонн, который может поднять готовое изделие», — объяснил ученый.
Бурдаков подчеркнул, что несмотря на некоторые трудности с поставками и удорожанием комплектующих, которые испытывают российские ученые, проблемы решаются. Проект ИТЭР межправительственным соглашением защищен от санкций, отметил он.
8 октября генеральный директор Росатома Алексей Лихачев по окончании переговоров с руководителем ИТЭР Пьетро Барабаски заявил, что руководство проекта ИТЭР демонстрирует честную позицию и расширяет участие России в проекте.
ИТЭР — проект первого в мире международного термоядерного экспериментального реактора нового поколения, строящегося усилиями международного сообщества в Провансе (Франция), близ Марселя. Строят реактор совместно Европейский союз, Индия, Китай, Республика Корея, Россия, США и Япония. Европа вносит 45% от стоимости сооружения установки, остальные страны, включая Россию, — по 9%. Российские предприятия отвечают за производство 25 уникальных систем будущей установки.