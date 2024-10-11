В Россию планируют поставить первое зарубежное оборудование для ИТЭР

Он пояснил, что первое оборудование будет поставлено из Индии. Также ожидаются поставки из Южной Кореи, США, ЕС и КНР. Бурдаков добавил, что среди поставок ожидается диагностическое оборудование и часть стенки установки. В Новосибирске специально для сборки создана интеграционная площадка на базе ИЯФ СО РАН. «Это чистое помещение, сертифицированное, очень большой площади. Оно имеет особенность, в нем есть кран на 80 тонн, который может поднять готовое изделие», — объяснил ученый.