В Москве открылась фотовыставка «Я не такой хороший, как сын маминой подруги»

«Это история вдохновения, что всё возможно, если очень захотеть. За основу проекта были взяты определенные герои из творческой индустрии. У каждого из них была мечта, и они до нее дошли», — подчеркнула Фролова.
Выставка пройдет с 10 по 14 октября в Галерее-театре Si19. Каждый фотопортрет сопровождается фразой, написанной героем от руки. Фролова попросила написать то, что помогало им в тяжелые моменты.
«Фотография, если рассматривать ее в плане искусства, достаточно плоская, это не картина. Чтобы наполнить эту форму чем-то большим, и произошел контакт со зрителем, я придумала рукописную фразу, чтобы каждый герой обращался к зрителю, и у них произошел контакт. Чтобы не просто портреты известных людей, а чтобы эта фраза дошла до внутренности», — отметила организатор.
Фотограф и доцент кафедры фотомастерства ВГИК Михаил Каламкаров, который был учителем Фроловой, отметил, что она тщательно организовала свой проект. Он добавил, что фразы, написанные героями выставки, являются «своеобразным вербальным автопортретом».
Ранее, 9 октября, российский фотограф Игорь Метельский стал победителем в одной из номинаций конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Отмечается, что это один из самых престижных конкурсов в мире. Победу в номинации «Животные в их естественной среде обитания» ему принесло фото потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края.