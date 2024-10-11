В Москве открылась фотовыставка «Я не такой хороший, как сын маминой подруги»

«Фотография, если рассматривать ее в плане искусства, достаточно плоская, это не картина. Чтобы наполнить эту форму чем-то большим, и произошел контакт со зрителем, я придумала рукописную фразу, чтобы каждый герой обращался к зрителю, и у них произошел контакт. Чтобы не просто портреты известных людей, а чтобы эта фраза дошла до внутренности», — отметила организатор.