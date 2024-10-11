Суд вынес приговор по делу о сходе груженных вагонов под Новосибирском

Татарский районный суд Новосибирской области рассмотрел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.
Дело завели после событий октября 2022 года — тогда на Татарской дистанции пути с рельс сошли два груженных грузовых вагона. Ущерб составил свыше 1,5 млн рублей.
В случившемся обвинили двух работников филиала ОАО «РЖД», которые отвечали за безопасное движение поездов. По данным пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, суд установил:
«Подсудимые не обеспечили надлежащее качество содержания примыкающего к станции Татарская участка пути и контроль за его состоянием».
Допущенные нарушения, добавили в ведомстве, и привели к сходу вагонов. Вердиктом для виновных стало ограничение свободы на полгода каждому.