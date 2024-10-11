В Омске на выходных ожидается похолодание и гололёд

На предстоящих выходных в Омске ожидается значительное похолодание. По данным синоптиков, температура воздуха 12 октября ночью опустится до −4…-9°, а днем составит −1…+4°. Ветер будет дуть преимущественно северо-восточного направления со скоростью 8−13 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 15−20 м/с.
Синоптики предупреждают о возможных осадках в виде дождя, переходящего в снег, что может привести к гололёдным явлениям и образованию наледи на дорогах. В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно осторожными на проезжей части.
Атмосферное давление ночью будет снижаться, а в течение дня существенно не изменится. Состояние озонового слоя над Омской областью на данный момент ниже нормы, что также может оказывать влияние на погодные условия.
13 октября ожидается дальнейшее понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до −6…-11°, днем температура составит −1…+4°. Существенных осадков в этот день не прогнозируется, однако северо-восточный ветер сменится на северо-западный, скорость которого будет варьироваться от 3−8 м/с ночью до 5−10 м/с днём.
Специалисты рекомендуют жителям региона учитывать погодные условия при планировании поездок и быть внимательными к возможному ухудшению дорожной обстановки из-за гололедицы.
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